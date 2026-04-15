Schachspieler brauchen Ruhe. Sie denken, berechnen Varianten, bewerten Stellungen. Handys sind da verboten, aber das hat auch einen anderen, wichtigeren Grund.

Klischees über Schachspieler gibt es viele. Sie seien etwas weltfremd, verbringen viele Stunden am Schachbrett, grübeln über Probleme, deren Lösung die Menschheit keinen Schritt weiterbringt. Der große Franz Beckenbauer soll sie abschätzig als „Klötzchenschieber“ bezeichnet haben. Aber auch wenn sie von echten Fußballern belächelt werden, so gelten sie doch als seriös. Das trifft ja auch in den meisten Fällen zu. Aber es gibt auch Ausnahmen: Schachspieler, die bei einer Partie betrügen. Wie soll das aber gehen? Schach ist doch keine Pokerpartie, in der ein Spieler ein Ass aus dem Ärmel zieht. Auf dem Brett ist nichts verdeckt. Beide Spieler sehen alle Figuren vor sich, haben die gleichen Informationen, und auch der Zufall hat keinen Einfluss auf das Spiel.

Und doch wird betrogen. In unserem elektronisch geprägten Zeitalter spielt dabei das Handy eine unrühmliche Rolle.

Der Toiletten-Trick

Aber auch schon bevor es diese moderne Technik gab, wurde beim Schach mit Hilfsmitteln betrogen. Im Gutenberg-Zeitalter waren es Bücher. Schachspieler wurden auf der Toilette erwischt, wie sie sich in einem Buch über eine Eröffnungsvariante informierten, die ihr Gegner am Brett gewählt hatte. Diesen Klassiker gab es auch vor einigen Jahren bei einem internationalen Damenturnier. Einer Schachspielerin kam es verdächtig vor, dass ihre Gegnerin, wenn diese am Zug war, häufig das Brett verließ, nach einiger Zeit zurückkehrte und dann zog. Beim nächsten Toilettengang verfolgte sie unauffällig ihre Kontrahentin und ertappte sie, wie sie eine auf ihrem Handy installierte Schach-Engine zur Analyse der Stellung benutzte.

Auf dieses E-Doping (Einsatz elektronischer Hilfsmittel) musste der Internationale Schachverband (FIDE) mit drakonischen Strafen reagieren. Im obigen Fall verlor die Betrügerin nicht nur die Partie, sie wurde vom Turnier ausgeschlossen.

Handys sind bei Schachwettkämpfen tabu. Hält sich ein Spieler nicht daran, dann verliert er, auch wenn er es nicht in betrügerischer Absicht benutzt, auf der Stelle die Partie. Klingelt das Handy am Schachbrett, dann hat das Konsequenzen.

Strenger Beobachter

Beim diesjährigen Pfälzischen Schachkongress in Kaiserslautern achtete FIDE-Schiedsrichter Norbert Kugel auf die Einhaltung dieser Regel. „Kein technisches Gerät darf am Spieler sein“, betonte der Referee in einem sehr leise mit dem Schreiber dieser Zeilen geführten Gespräch diese strenge Regel. Der Deutsche Schachbund schule seine Schiedsrichter speziell in diesem Bereich, erzählte der 71-Jährige, der als Bibliothekar eher ein Mann des Buches ist, doch mittlerweile auch ein Experte in puncto neue Technik und ihre Anwendung beim Schach. Beim Kongress musste Norbert Kugel, der dem SK Altrip angehört, in Sachen Handy nicht einschreiten. „Ich muss die Spieler für ihre Fairness loben“, zog der Schiedsrichter eine positive Kongressbilanz.

Die Verlockung, eine Schach-Engine auf dem Smartphone beim Spielen zu nutzen, ist nicht nur für Amateure groß. Auch Großmeister sind dagegen nicht gefeit. Die Programme sind mittlerweile so stark, dass selbst der Weltmeister keine Chance mehr gegen sie hat. Das in dieser Hinsicht einschneidende Ereignis war im Jahr 1997 der Wettkampf des damaligen Weltmeisters Garry Kasparov gegen den Computer Deep Blue. Kasparov verlor mit 2,5:3,5 und sprach danach von Betrug. In der zweiten Partie habe nicht der Computer, sondern ein zum Deep-Blue-Team gehörender Großmeister den entscheidenden Zug gefunden, behauptete der Weltmeister. Deep Blue sei nicht in der Lage gewesen, solch einen positionellen, sehr menschlich wirkenden Zug zu finden.

Kasparov schrieb dann auch ein Buch, um seine Behauptung zu begründen. Er, der damals seine menschlichen Gegner beherrschte, empfand es als Kränkung, dass er als erster Weltmeister der Maschine unterlegen war. Kasparovs Betrugsvorwurf mutet aus heutiger Sicht sonderbar antiquiert an. Die Zeiten, in denen ein menschliches Gehirn einen besseren Zug als ein elektronisches erdenken konnte, sind längst vorbei.

Der „Schachtürke“

Diese dem Menschen überlegenen Schachprogramme sind Ausdruck einer sich rasant entwickelnden Künstlichen Intelligenz. Doch bereits im 18. Jahrhundert gab es einen Schachautomaten. Wolfgang von Kempelen baute für die österreichische Kaiserin Maria Theresia 1769 den „Schachtürken“. Auf einer großen Holzkiste befand sich ein Schachbrett und eine lebensgroße Puppe in türkischer Kleidung, die die Schachzüge ausführte. Eine raffinierte Mechanik erweckte die Illusion eines vollautomatischen Schachspielers. In der Kiste verbarg sich aber ein Mensch, der das Gerät steuerte und die Partien spielte. Wenn wir heute das Verb „türken“ gebrauchen, um auszudrücken, dass etwas gefälscht oder nur vorgetäuscht ist, geht es auf diesen „Schachtürken“ zurück.

Schach und Betrug – eine lange Verbindung, die weiterlebt, solange Menschen am Brett sitzen.