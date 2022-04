Sie kommen zumeist nur mit dem Allernötigsten, ein paar Klamotten und etwas Geld. Doch in Deutschland angekommen, erleben ukrainische Flüchtlinge eine böse Überraschung. Ihr Erspartes ist hier nichts wert, weil hiesige Banken es nicht in Euro umtauschen dürfen. Dagegen steht der Eröffnung eines Kontos grundsätzlich nichts im Weg.

Gestrandet in einem fremden Land, geflüchtet aus der Heimat. Den Krieg und die Gräueltaten hinter sich gelassen, sind es vor allem Frauen mit ihren Kindern, die hier für unbestimmte Zeit fernab der Heimat auf Hilfe angewiesen sind. Auch deshalb, weil ihr Geld hier nichts wert ist. Hrywnja heißt die ukrainische Währung, eine klassische Binnenwährung, die ausschließlich als Zahlungsmittel innerhalb eines Landes dient und in anderen Ländern nicht handelbar ist. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges hat die ukrainische Notenbank den Handel mit dem Hrywnia zusätzlich ausgesetzt.

An einer Lösung wird gearbeitet

Derzeit arbeiten Deutschland und die anderen EU-Länder an einer europäischen Lösung, mit der Kriegsgeflüchteten der Umtausch ihrer Landeswährung in Euro ermöglicht werden soll. „Der politische Wille dazu ist unseres Erachtens flächendeckend vorhanden“, so der Vorstand der Sparkasse Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Nach unserem Eindruck hakt es derzeit noch seitens der Zentralbanken an der technischen Umsetzung.“ Im Gespräch ist eine Lösung, nach der pro Person bis zu 10.000 Hrywnja umgetauscht werden können, das entspricht etwa 305 Euro. Bis dahin könnten sich ukrainische Kriegsgeflüchtete mit ihrer ukrainischen Geld- oder Kreditkarte behelfen, so die Sparkasse. Gegenwärtig gebe es keine Sanktionen gegen ukrainische Banken, so dass Transaktionen sowohl in Geschäften als auch an Bankautomaten durchgeführt werden können. Zu Einschränkungen könnte es aber kommen, wenn sich die Lage in der Ukraine weiter zuspitzt. „Dies gilt insbesondere bei Zahlungen in besetzte Gebiete und bei technischen Unterbrechungen zum kartenausgebenden Institut aufgrund von Kriegsereignissen.“

Sparkasse ist auf die Neuankömmlinge vorbereitet

Die Sparkasse ist auf die Neuankömmlinge vorbereitet: „Wir unterstützen die ukrainischen Kriegsgeflüchteten bei der Eröffnung eines Girokontos, mit dem diese dann die staatlichen Unterstützungsleistungen zeitnah überwiesen bekommen können.“ Hierzu könnte bei Anfragen ukrainischer Kriegsgeflüchteter auf Informationsmaterialien in deutscher und in ukrainischer Sprache zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich um Basisinformationen zur Bankenlandschaft in Deutschland, zur Funktionsweise eines Girokontos, zu Überweisungen und zu Kontoauszügen. Darüber hinaus gibt es online ein Erklärstück in ukrainischer Sprache zur Eröffnung eines Girokontos.

Ukrainische Kriegsgeflüchtete können ohne Wartezeit ein Konto bei der Sparkasse oder einer anderen Bank eröffnen. Voraussetzung hierzu ist lediglich der Reisepass oder eine nach 2015 ausgestellte ukrainische Identity Card. „Es können hier auch abgelaufene Reisepässe oder ID-Karten zur Identifizierung herangezogen werden“, so der Sprecher der Sparkasse. Hintergrund für diese Erleichterung ist die fehlende Zumutbarkeit im Einzelfall, einen neuen Ausweis zu beantragen.

Mit einem Ankunftsnachweis, also der Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender ist dagegen lediglich die Eröffnung eines Basiskontos möglich. Die Kontoeröffnung mit einem ukrainischen papierhaften Personalausweis ist derzeit noch nicht möglich. Hier prüft die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen derzeit noch, ob auch dieser sogenannte „Bürgerausweis“ als Legitimationspapier anerkannt werden kann. „Von Konsulaten ausgestellte Identitätsbescheinigungen oder Geburtsurkunden reichen allerdings zur Legitimation einer Kontoeröffnung nicht aus“, stellt die Sparkasse klar und bezieht sich dabei auf einen Beschluss des Bundesinnenministeriums.