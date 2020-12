„Ich wünsche mir, dass wir bald wieder in den Hallen trainieren dürfen“, hofft Kerstin Coursey von den Basketballern des 1. FC Kaiserslautern. Die Korbjäger des FCK waren in den vergangenen Monaten doch arg gebeutelt. Teils trainierten sie gar im Freien und konnten wie viele andere Vereine in Kaiserslautern erst nach den Sommerferien langsamen Schrittes wieder in die Halle zurückkehren. „Selbstverständlich unter strengen Corona-Auflagen“, fügt die Sportliche Leiterin im Bezug auf eine Trainings-Rückkehr an und würde sich sogar damit zufrieden geben, wenn ihre Basketballer kein Mannschaftstraining absolvieren dürften. „Es wäre toll, wenn wir wenigstens Individualtraining durchführen durften“, sagt Kerstin Coursey.

Insbesondere die Kinder müssten ins Training, mahnte Coursey in den vergangenen Monaten immer wieder. Teilweise wurde deshalb sogar auf den Außenplätzen am Schulzentrum Süd und am Fröhnerhof trainiert, um die Basketball-Abteilung insbesondere im Nachwuchsbereich aufrechtzuerhalten.

