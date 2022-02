Erneut zogen Menschen am Samstagnachmittag durch die Innenstadt, um ihrem Unmut über die geltenden Verordnungen gegen die Corona-Pandemie Ausdruck zu verleihen. Laut Polizei in der Spitze bis zu 390 Demonstranten, deutlich weniger als in den Wochen zuvor, marschierten vom Messeplatz aus durch die Straßen in Richtung Stiftsplatz, wo eine rund einstündige Abschlusskundgebung stattfand. Drei Redner, darunter die Organisatorin Sabine Wagner, kritisierten die von den Regierungen erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als unverhältnismäßig und wenig zielführend und forderten ein Umdenken.

Die Kundgebung verlief friedlich, jedoch nahm die Polizei die Personalien von einigen Teilnehmern auf, da die sich nicht an die Auflagen der angemeldeten Veranstaltung – Maskenpflicht, Abstand – hielten. Die Demo war die dritte dieser Art in der Stadt. Die Veranstalter kündigten weitere Proteste an.