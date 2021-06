Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hält an: Nachdem die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz schon im März und im April zurückgegangen war, hat sich diese im Mai weiter reduziert. Ähnlich sei es bei der Kurzarbeit.

Im März hatte die Kurzarbeit mit den zahlreichen Einschränkungen erneut eine große Rolle gespielt, seither reduziere sich der Umfang deutlich. Zudem gebe es ein breites Angebot an Arbeitsstellen, seit längerer Zeit liege die Zahl der offenen Stellen in der Region wieder über der 5000er-Marke.

In den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz sowie dem Donnersbergkreis zählte die Agentur für Arbeit im Mai insgesamt 18.025 arbeitslose Männer und Frauen. In der Stadt Kaiserslautern waren im Mai 5117 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 56 (1,1 Prozent) weniger als im April und 537 (9,5 Prozent) weniger als im Mai des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei 9,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um 0,9 Prozentpunkt zurückgegangen.

1743 offene Stellen

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Kaiserslautern 338 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 92 weniger als im April und 107 mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Zum Zähltag befanden sich 1743 offene Stellen im Bestand, wie die Agentur für Arbeit mitteilte.

Besonderes Augenmerk der Agentur für Arbeit liege derzeit auf jungen Menschen, die sich in Vorbereitungen für die Abschlussprüfung befinden. Nicht alle werden in den Betrieben übernommen werden können. Die Arbeitsagentur appelliert an Unternehmen, dem Fachkräftemangel frühzeitig zu begegnen. Jene Auszubildende, die nicht übernommen werden können, sollten sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit melden.

Die Anzahl an Bewerbern für eine Ausbildungsstelle in der Region sei zurückgegangen. Seit Oktober seien es 2681 Bewerber und damit 265 weniger als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum wurden der Agentur für Arbeit 2531 Berufsausbildungsstellen gemeldet und damit 86 weniger als im vergangenen Jahr.