Was vor dem Wochenende in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig ist.

Seit 2011 wurde im Raum Kaiserslautern weniger Grundwasser neu gebildet als in der Dekade zuvor. Ein Konzept beleuchtet die nachhaltige Bewirtschaftung der lebenswichtigen Ressource. Es wird klar: An einem sparsameren Umgang mit Wasser führt wohl kein Weg vorbei.

Als gebürtige Ukrainerin war es für Diana Dolid klar, dass sie geflüchteten Landsleuten hilft. Als ihr Bruder mit Familie Anfang Juni nach Kaiserslautern floh, stieß sie jedoch an Grenzen: Das Geld vom zuständigen Jobcenter kam nicht. Nun hat sich dessen Chefin der Sache angenommen.

Kaiser Friedrich I., Barbarossa, war der erste Staufer auf dem Kaiserthron. Er könnte möglicherweise im Jahr 1122, vor 900 Jahren, in Waiblingen oder auch in Weingarten bei Ravensburg geboren worden sein. Historische Spekulationen verlegen sein Geburtsjahr auch auf 1124. Kaiserslautern schmückt sich, so unterschiedlich die Gründe auch sind, wie vier weitere Städte mit dem Barbarossa-Attribut.

Die Verwaltung überlegt, eine Bettensteuer für Übernachtungsbetriebe in Kaiserslautern einzuführen. Dies sei eine Wettbewerbsverzerrung und eine unnötige Mehrausgabe für die ohnehin schon stark belasteten Unternehmen, kritisiert dagegen die IHK.

„Wohnen mit Service am MennoHeim“, hinter diesem Titel verbirgt sich ein Sieben-Millionen-Projekt in Enkenbach-Alsenborn. Auf einem Grundstück zwischen Heide-, Lerchen- und Neukircherstraße entsteht seit April 2021 ein neues Seniorenwohnheim. Im Herbst soll es fertig sein.

Angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal ist klar: Die Bevölkerung hätte zuverlässiger gewarnt werden müssen. Das stellte Jürgen Wenzel im Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn heraus. Da auch in Zukunft vermehrt mit derartig dramatischen Naturereignissen zu rechnen sei, ging es am Donnerstag um das Thema Sirenen.