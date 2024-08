816 ABC-Schützen werden am Dienstag in Kaiserslautern eingeschult. Das sind nach Angaben der Stadtverwaltung 48 weniger als zu Beginn des Schuljahres 2023/24. Laut Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU) besuchen im Schnitt 19 Kinder eine Klasse. Die meisten Erstklässler (78) hat die Kottenschule zu verzeichnen, gefolgt von der Röhmschule (68) und der Pestalozzischule (65). Die Kottenschule ist die einzige Schule, an der vier Eingangsklassen gebildet werden. Jeweils nur eine erste Klasse gibt es an den Grundschulen auf dem Bännjerrück, in Dansenberg, Erlenbach, Erzhütten und in der Stiftswaldschule. In Erfenbach, wo auch die Siegelbacher Kinder unterrichtet werden, gibt es erneut drei erste Klassen. Die wenigsten Einschulungen verzeichnet die Stadtverwaltung auf dem Bännjerrück (18) und in der Stiftswaldschule (18). Die Schulen mit der größten Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr sind die Stresemannschule (plus 16), gefolgt von der Betzenberg-Grundschule (plus 14) und der Schillerschule (plus 12). An allen drei Schulen werden jeweils drei erste Klassen gebildet.

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler verteilen sich auf insgesamt 43 Klassen an 19 städtischen Schulen. „Strukturell sind die Grundschulen in Kaiserslautern gut aufgestellt. Mit dem neuen Schulentwicklungsplan, der in Vorbereitung ist und im Oktober vorgestellt wird, werden die Weichen für die Zukunft gestellt“, kündigte Pfeiffer. Möglicherweise kommt es dann zu einem neuen Zuschnitt der Schulbezirke.