Die sinkende Anzahl an Corona-Infektionen in der Region macht sich inzwischen auch im Westpfalz-Klinikum bemerkbar. „Die Belegung mit Covid-19-Patienten nimmt zurzeit kontinuierlich ab“, informiert Klinik-Sprecher Dennis Christian Kolter auf Nachfrage. Von den 141 Intensivbetten, die an den vier Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen zur Verfügung stehen, sind aktuell 23 nicht belegt. In Kaiserslautern werden aktuell 13 Corona-Patienten auf der Isolierstation und sieben auf der Intensivstation behandelt, davon werden sechs invasiv beatmet. In der Kuseler Klinik liegen momentan vier Corona-Patienten auf der Isolier- und zwei auf der Intensivstation, von denen ein Patient beatmet wird. Kirchheimbolanden verzeichnet derzeit keinen Corona-Patienten. In Rockenhausen werden sechs Corona-Patienten auf der Isolier- und zwei auf der Intensivstation behandelt, davon einer mit Beatmung.

„In den vergangenen Tagen gab es – wie in vielen Kliniken – auch im Westpfalz-Klinikum vereinzelt Fälle, in denen durch Kooperationslabore das mutierte Coronavirus nachgewiesen wurde“, teilt Kolter weiter mit. Konkrete Fallzahlen könne er aktuell nicht nennen.