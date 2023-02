Bei den pfälzischen Schulschachmeisterschaften der Grundschulen wurde der Titel erstmals nach Ramstein-Miesenbach geholt. Die Wendelinusschule legte mit sieben Siegen einen Durchmarsch in Landau hin, berichtet die Schule. Trotzdem sei es bis zum Schluss spannend gewesen. Altrip habe mehr Brettpunkte geholt als die Grundschule aus Ramstein-Miesenbach, unterlag aber im direkten Vergleich. Can Süßdorf führte das Team an, gefolgt Gökce Akkaya. Beide holten sechs Punkte aus sieben Partien. Genauso stark waren Aiden Ashbrook und Walid Yacoubou die das Team komplettierten und noch turnierunerfahren waren. Mit dem Sieg haben sie sich für die rheinland-pfälzischen Schulschachmeisterschaften in Bitburg am 18. März qualifiziert. Das zweite Team mit Yannis Mahl, Marlon Natter, Leo Schabert, Mila Gerlach und Indiana Sharum schlug sich wacker. Mit vielen Zweitklässlern besetzt, steht die Mannschaft noch am Anfang.