Die pfälzische Fernsehjournalistin und Autorin Margaret Ruthmann ist tot. Sie starb am 13. Dezember mit 79 Jahren in ihrem Haus auf der Sickinger Höhe (die RHEINPFALZ berichtete). Persönliche Erinnerungen an eine langjährige Weggefährtin.

Betroffenheit und tiefe Trauer. Es gilt das journalistische Lebenswerk einer geschätzten und enorm produktiven Kollegin zu würdigen. Zugleich heißt es Abschied zu nehmen von einer