Der 20. Juli ist der Weltraumforschungstag. Das Datum kommt nicht von ungefähr, an diesem Julitag im Jahr 1969 betraten die ersten Menschen den Mond. Auch an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern wird in puncto Raumfahrt geforscht. Dabei geht es darum, wie Raketen eigentlich ins All kommen.

An den Tag der Mondlandung kann sich Martin Böhle, Jahrgang 1961, gut erinnern. Sicher, die Mondlandung habe er als kleiner Junge miterlebt. Aber dass er sich bei seiner Forschungsarbeit mehr als 50