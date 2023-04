Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Tradition ist es, dass der Weltgebetstag, der jährlich am ersten Freitag im März stattfindet, in Hohenecken abwechselnd in der protestantischen und in der katholischen Gemeinde begangen wird. Hatte er im vergangenen Jahr noch kurz vor Beginn der Corona-Pandemie in der evangelischen Kirche stattfinden können, werden ihn die 40 bis 50 Teilnehmer dieses Jahr mit einem Tischgottesdienst zu Hause feiern. Dazu hat sich Brigitte Gemmecker-Grob mit ihrem Vorbereitungsteam etwas Besonderes einfallen lassen.

In eine Tüte hat sie gepackt, was die Lebenssituation von Frauen des Inselstaates Vanuta im Südpazifik in den Mittelpunkt des Weltgebetstages stellt. Zum Inhalt der Tüten gehören eine