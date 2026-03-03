Von der Gleichberechtigung bis zum Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung: Der Weltfrauentag am 8. März ist Feier und Aufruf. Die Veranstaltungen rund um Kaiserslautern.

Samstag, 7. März: In der Innenstadt macht das Frauenteam der IG Metall Kaiserslautern von 11 bis 13 Uhr zum Thema „Frauen in der Arbeitswelt“ eine Umfrage. Dabei geht es um Erfahrungen, Wünsche und Hürden. Von 10 bis 14 Uhr gibt es am Stiftsplatz einen Infostand vom DGB, Region Pfalz. In der Königstraße 34 gibt es ab 14 Uhr eine Ausstellung vom Kabinett K2 und vom Frauennotruf Kaiserslautern unter dem titel „Denn Bilder können uns tragen“.

Sonntag, 8. März: Die International Women's Day Party von hey olive studio und Kooperationspartner, steigt von 14 bis 18 Uhr in der Stiftswaldstraße 4. Es handelt sich um eine Networking-Veranstaltung mit Catering und Livetalk mit Gestalterinnen und Entscheiderinnen der Stadt. Dabei sind: Beigeordnete Anja Pfeiffer, Agenturinhaberin Sabine Weichel-Muders sowie das aus dem städtischen Einzelhandel bekannte Mutter-Tochter-Gespann Petra und Kathi Prottung. Danach folgt eine Open Stage, wo Frauen sich und ihr Business vorstellen können. Tickets: heyolive.studio/iwd-2026.

Das Provinz Programmkino in Enkenbach-Alsenborn zeigt um 19 Uhr den Film „Friedas Fall“ vom Gleichstellungsbeirat der Verbandsgemeinde und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises.

Das Union Studio für Filmkunst in der Kerststraße 24 in Kaiserslautern präsentiert ab 18.30 Uhr den Film „Die progressiven Nostalgiker“ vom ver.di Frauenrat und vom ver.di OV-Kaiserslautern sowie dem DGB, Region Pfalz.

Donnerstag, 12. März: Einen Queerulanten-Stammtisch zum Thema „Queerfeministische Geschichte“ gibt es im Vielfalter Kaiserslautern, Pirmasenser Straße 44a, 17 bis 19 Uhr. Gezeigt wird ein digitaler Auszug der Ausstellung „Your voice matters – Das Frauenbild der Parteien im Spiegel ihrer Wahlplakate (1919-2025)“. Besucher sind willkommen, sich mit anderen Menschen über Feminismus, Gender, Sexualität, Selbstbestimmung, Gesellschaft, Politik und queere Themen zu unterhalten.

Mittwoch, 18. März: Eine aktuelle Stunde mit Astrid Fries vom DGB, Region Pfalz, zur „Feministischen Stadtplanung“ wird digital via Microsoft Teams von 19 bis 20 Uhr angeboten. Es geht um die Frage: Wie können Städte gestaltet werden, damit sie für alle Menschen lebenswert und sicher sind – unabhängig von Geschlecht, Einkommen oder Lebensentwurf? Anmeldung unter rheinland-pfalz-saarland.dgb.de/veranstaltungen.

Samstag, 21. März: In der Sporthalle Mehlingen, Hauptstraße 86, wird um 19 Uhr das Stück „Zwei Frauen falten sich“ des Chawwerusch Theaters zum Thema „Älterwerden“ aufgeführt – präsentiert von der Kreis-Gleichstellungsbeauftragten, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland in Mehlingen sowie den örtlichen Landfrauen. Karten gibt es im Bürgercenter der Kreisverwaltung Kaiserslautern, beim kfd-Mehlingen, unter Telefon 06303 4242 und an der Abendkasse.

Mittwoch, 25. März: Der Online-Vortrag Women's History Month von Anja Schüler „Who's in and who's out? Frauen in der aktuellen amerikanischen Erinnerungskultur“ wird von 18 bis 19.30 Uhr von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Rheinland-Pfalz präsentiert. Anmeldung unter www.atlantische-akademie.de/whm26.