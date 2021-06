Eine Woche Trainingslager steht für Miriam Welte und Carina Hilfenhaus derzeit an. Die 34-jährige Bahnrad-Olympiasiegerin aus Kaiserslautern und die gleichaltrige Hessin hatten sich über eine Sponsoringplattform kennengelernt und arbeiten jetzt zusammen (wir berichteten). Hilfenhaus bereitet sich mit Hilfe der Pfälzerin und Triathletin Laura Chacon Biebach auf eine Challenge der besonderen Art in Garmisch vor. Sie hat nach zwei Herzstillständen und einer Pseudotumorerkrankung beschlossen, ihr Leben zu ändern, ihren Herzschrittmacher akzeptiert und auf Sport gesetzt. Mit der Challenge, die für Herbst geplant ist und bei der sie mit verschiedenen Rädern auf unterschiedlichen Terrains Grenzen austesten und Herausforderungen meistern wird, will sie Menschen Mut machen und zeigen, dass sie alles schaffen können, was sie sich vornehmen, und dass sie an sich glauben sollen.

Welte begleitet Hilfenhaus in den Bergen mit einem E-Bike. Sie hat gerade eine Coronaerkrankung hinter sich und muss sich noch schonen, „aber mit dem E-Bike geht das“, sagt sie. Sie gibt ihrer Schülerin Tipps fürs richtige Antreten, Ziehen am Lenker, aktiv Arbeiten mit den Händen, Ziehen mit dem Pedal, Kurvenfahren, Grundlagen, Technik, die richtige Herzfrequenz. Auch freihändig fahren hat Hilfenhaus schon gelernt, die auf den Fotos genauso strahlt wie Miriam Welte.