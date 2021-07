Trotz beginnender Urlaubszeit und dem Ende der Homeoffice-Pflicht verspürt das Tierheim Carl Hildebrand in Kaiserslautern bislang keinen Anstieg bei der Abgabe von Haustieren. Das sagte Vorsitzende des Tierschutzvereins, Anne Knauber, auf Nachfrage. Sie habe sogar den Eindruck, dass weniger Tiere als in den Jahren zuvor abgegeben werden. „Bisher melden sich nur Besitzer, die ihren Hund abgeben wollen, weil er gebissen hat.“ Das sei aber auch vor der Pandemie ein häufiger Grund für eine Abgabe gewesen, so Knauber. „Tatsächlich wären wir über das ein oder andere Tier froh, das sich gut vermitteln lässt.“ Anfragen von Klienten, die nach einem Familienhaustier suchten, blieben momentan wegen der wenigen Tiere im Heim oft unerfüllt.