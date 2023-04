Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen wird bis zum 2. April verlängert. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen – die Zustimmung an den Schulen ist groß. Die wissenschaftliche Grundlage für diese Entscheidung stammt aus Kaiserslautern.

„Es ist absolut richtig, dass die Maskenpflicht in der Schule verlängert wurde“, betont Tracy O’Brien, Schulleiterin der Lina-Pfaff-Realschule plus. Das Infektionsgeschehen