Am Dienstag eröffnet Apotheker Christian Brand eine weitere Teststelle an der Stadtplatane zwischen Mall und SWK und hat damit mit den beiden Zentren auf dem Schillerplatz und am Rathaus insgesamt vier bis sechs Teststraßen zur Verfügung. Nach längerer Anstrengung hat er nun für den weiteren Standort die Genehmigung der Stadt erhalten, berichtet er; wegen des Weihnachtsmarktes musste er seine Kapazitäten auf dem Schillerplatz verringern. „Die Teststation öffnet im Laufes des Tages, sobald wir über Strom verfügen“, kann Brand noch keine genaue Zeit nennen. Geöffnet sein werde aber immer bis 21 Uhr, stehe schon fest.

Die aktuelle Teststation im Rathausfoyer wird zudem nach draußen vors Rathaus ziehen, da die 3G-Regel am Arbeitsplatz Ungeimpften das Betreten des Rathauses nur nach vorherigem Test erlaubt.