Die Außengastronomie in Kaiserslautern darf auch in diesem Jahr wieder länger öffnen. Allerdings gilt diese Regelung auch 2024 noch einmal auf Probe. Denn im vergangenen Jahr lief nicht alles wie erhofft.

Starten soll die erneute Testphase in diesem Jahr am 15. März. Am 31. Oktober soll dann Schluss sein, wie Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) informiert. In dieser Zeit ist es den Gaststätten mit genehmigten Freisitzen erlaubt, diese in der Nacht zu einem Samstag, zu einem Sonntag und an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag jeweils zwei Stunden länger, also bis 24 Uhr, zu nutzen. An anderen Tagen ist der Beginn der Nachtruhe um eine Stunde auf 23 Uhr verschoben.

Stadt sieht nach erstem Test Nachbesserungsbedarf

Vor dem Testlauf 2023 war ursprünglich angedacht gewesen, die verlängerten Freisitzzeiten bei einem positiven Fazit per Satzung zu verankern. Hintergrund war ein Beschluss des Stadtrates vom Oktober 2022. Mit den verlängerten Öffnungszeiten der Außengastronomie will das Gremium dem veränderten Freizeitverhalten der Bevölkerung Rechnung tragen.

Allerdings sah die Stadt noch Nachbesserungsbedarf, wie es in einer Mitteilung heißt. Hintergrund seien die teilweise unbefriedigenden Ergebnisse der Freisitz-Kontrollen im vergangenen Jahr. Daher hat sich die Stadt entschlossen, die Außenbewirtung nochmals per Allgemeinverfügung zu regeln. „Einige der Gastronomiebetreiber hielten sich nicht an die vorgegebenen Zeiten. So waren beispielsweise Fenster und Türen nach 22 Uhr nicht immer geschlossen“, so Schulz. Damit sei auch der Lärmpegel nicht reduziert gewesen. Da die weitere Testphase wieder per Allgemeinverfügung geregelt ist, könne die Stadt kurzfristig nachsteuern, falls sich ein Änderungsbedarf ergebe.

Anwohner sollen Störungen melden

Zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner wurde festgelegt, dass Musikdarbietungen jeglicher Art, das heißt Musik- oder Fernsehübertragungen aus dem Innenraum von Gaststätten, auf dem Außenbereich untersagt sind. Außerdem müssen die Fenster und Türen der Gaststätten ab 22 Uhr geschlossen sein. Die Gastronomen sind angehalten, die Abgabe von Speisen und Getränken im Bereich der Freisitze rechtzeitig einzustellen. So soll gewährleistet sein, dass die Außenbewirtung und das Zusammenstellen der Tische, Bänke und Stühle um 23 beziehungsweise 24 Uhr beendet ist. Dabei soll jeder Lärm vermieden werden. Dies betrifft auch die Sicherung des Mobiliars, bei der keine Metallketten ohne Ummantelung verwendet werden dürfen, teilt die Verwaltung mit.

Die Regelungen gelten nicht bei Volksfesten wie dem Altstadtfest, da hierfür gesonderte Auflagen erteilt werden, so das Ordnungsamt.

Sollte es zu Störungen der Nachtruhe kommen, können sich Betroffene unter Telefon 0631 3652717 oder per E-Mail an vollzugsdienst@kaiserslautern.de an das Ordnungsamt wenden. Für den Fall von Lärmbeschwerden oder Verstößen gegen die Auflagen behält sich das Ordnungsamt den Widerruf der Allgemeinverfügung vor, so die Verwaltung. Die Behörde könne im Einzelfall gezielte Anordnungen treffen sowie Bußgelder von bis zu 5000 Euro verhängen.

Weitere Infos zur Allgemeinverfügung gibt es auf der Homepage der Stadt unter kaiserslautern.de.