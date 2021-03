Am späten Donnerstagabend stand der Bagger schon in Position, angestrahlt von grellem Baustellenlicht. Am Freitagmorgen ging er dann ans Werk: Der nächste Gebäudeteil der DRK-Kolonne wurde begonnen abzureißen. Das Dachgeschoss wich seiner Schaufel. Allerdings waren die Sandsteinelemente an der Fassade noch nicht entfernt. Laut DRK sollte der Abriss erst beginnen, nachdem jene gesichert worden sind. Besonders das rechte Fenstergewölbe war vom Bagger bedroht. „Auf jeden Fall wird das alles gesichert“, bekräftigte DRK-Verwaltungschefin Barbora Neumaier. In den technischen Ablauf des Abrisses habe sie jedoch keinen Einblick. Von der Baufirma Horn war am Freitag niemand mehr zu erreichen, der darüber Auskunft geben konnte. Am Nachmittag hatten die Bauarbeiter jedoch das Fenstergewölbe mit Balken und Platten von oben offenbar gegen herabstürzende Gebäudeteile gesichert.