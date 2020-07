Die geplante Sperrung der Brandenburger Straße, zwischen König- und Hohenecker Straße, wird verschoben. Die Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit der Modernisierung des Heizkraftwerks der SWK stehen, sollen aus technischen Gründen erst in den Herbstferien stattfinden, kündigten die Stadtwerke am Donnerstag an. Aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Bauablauf würden Arbeiten zur Anbindung des neuen Umspannwerks in der Karcherstraße vorgezogen. „Wir haben uns, auch um die Auswirkungen im öffentlichen Raum so gering wie möglich zu halten, zu dieser Verschiebung entschlossen“, so Markus Vollmer, Vorstand der Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG. Bis Ende des Jahres soll die Baumaßnahme komplett abgeschlossen sein.

An Tangente geht es weiter

Schon seit Juni ist in diesem Zusammenhang auch die Brandenburger Straße zwischen Pariser Straße und Hohenecker Straße gesperrt. Die Arbeiten im Bereich der Tangente laufen planmäßig und werden durch die Verschiebung des dritten Bauabschnitts nicht beeinflusst, teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit. Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Dezember den Verkehr behindern.