Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach holprigem Start laufen nun die Corona-Impfungen in Altenheimen in Stadt und Landkreis an. Nach Terminen in Otterbach und Queidersbach fand am Dienstag die nächste Impfung im Kessler-Handdorn-Heim in Siegelbach statt. Am Mittwoch und Donnerstag folgen etliche weitere. Eine kurzfristige Absage sorgte für Empörung im betroffenen Heim und wurde darauf zurückgenommen.

Tilman Leptihn hat ersten Grund aufzuatmen: Zwar fanden noch keine Impfungen im großen Kessler-Handorn-Pflegeheim in der Schumannstraße, das er leitet, statt. Aber das Seniorenhaus in