Nach dem Abgang von Schlüsselspieler Florian Bicking zum SV Morlautern muss der Fußball-Verbandsligist SV Steinwenden um Trainer Daniel Meisenheimer weitere Abgänge verkraften. Arbnor Qoroviqi verlässt den SVS in Richtung VfR Baumholder. Carlos Borger (TSG Wolfstein-Roßbach) geht, der erst in der Winterpause an den Mühlberg gewechselt war. Auch Markus Klotz und Jona Königstein werden ab der kommenden Saison anderswo ihre Stiefel schnüren.