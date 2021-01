Die Handwerkskammer der Pfalz bietet in ihrem neuen Weiterbildungsprogramm für 2021 verschiedene Seminarmodelle in digitaler Form an.

„Unser Ziel ist es, das Aus- und Weiterbildungsangebot der Handwerkskammer gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen aufrecht zu erhalten. Jetzt gilt es, flexibel zu sein und zusätzliche digitale Angebote ins Leben zu rufen“, sagt Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz.

So finden sich im neuen Programm „Erfolg durch Weiterbildung 2021“ beispielsweise Online-Seminare, die während der Zeit des Lockdowns besucht werden können. Danach sollen die kombinierten Formen aus Präsenz- und Online-Einheiten sowie die reinen Präsenzseminare wieder in den Regelbetrieb über gehen. Denn es gibt nach wie vor viele praxisbetonte Trainings, die im Handwerk nicht durch virtuelle Kurse ersetzt werden können.

Der neue Katalog bietet mehr als 200 Kurse und Seminare, die ihre Teilnehmer auf die digitale Arbeitswelt und die neuen Medien vorbereiten sollen. Zusätzlich gibt es neben den Vorbereitungskursen zur Meisterprüfung in Voll- und Teilzeit oder der Fortbildung zum Betriebswirt (HwO) zahlreiche Seminare, die auf die aktuellen Herausforderungen des Arbeitsmarktes eingehen. Dazu gehören die Kunden-, Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung sowie das Ausbauen der eigenen Führungskompetenzen. Die Seminare stehen allen Weiterbildungsinteressierten offen. Die Zugehörigkeit zu einem Handwerksberuf ist nicht notwendig.

Die kostenlose Broschüre „Erfolg durch Weiterbildung 2021“ kann bei Nadine Weller unter nweller@hwk-pfalz.de angefordert werden. Eine digitale Version ist auf hwk-pfalz.de/weiterbildung zu finden.