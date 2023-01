Die Grundschule in Hohenecken hat seit Monaten keine Rektorin. Das hat eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier bestätigt. Die ehemalige Schulleiterin war mit Erreichen der Altersgrenze im Mai 2022 in den Ruhestand versetzt worden, nach längerer Krankheit. Die Stelle wurde dann ausgeschrieben, es gab nur eine Bewerberin, die aber aus privaten Gründen wieder abgesprungen ist. Seitdem leitet Lara Christmann die Schule kommissarisch. Die Unterrichtsversorgung sei sichergestellt, so die ADD.

„Regionale Unterschiede im Bewerberaufkommen“

Die Behörde erklärte auf Anfrage, es komme „durch alle Schularten hinweg immer mal wieder vor, dass Bewerbungen zurückgezogen werden, auch aufgrund von Mehrfachbewerbungen, Änderung der privaten und beruflichen Umstände“. Auf die Frage, ob es für solche Stellen nicht mehr ausreichend Bewerber gebe, reagierte die ADD ausweichend. „Es gibt durchaus regionale Unterschiede im Bewerberaufkommen. Hier können allerdings die Kolleginnen und Kollegen der Schulaufsicht durch ihre Kenntnisse der Schulen vielfach Lehrkräfte motivieren, sich auf Leitungsstellen zu bewerben.“

Die Grundschule in Hohenecken besuchen 164 Jungen und Mädchen in acht Klassen. Zum neuen Schuljahr waren zwei erste Klassen gebildet worden.