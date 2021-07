Die Glocken der protestantischen Kirche in Weilerbach werden auch künftig nachts im Viertelstundentakt die Zeit anzeigen. Wie Pfarrerin Clara Glade mitteilt, hat sich das Presbyterium nach einer Beschwerde intensiv mit der Frage befasst, ob der nächtliche Glockenschlag abgestellt oder weiter beibehalten werden soll. „Eine Mehrheit hat sich dagegen entschieden, das Zeitschlagen zwischen 22 und 6 Uhr auszustellen“, gibt die Pfarrerin das Ergebnis der Abstimmung wieder. Beschwert hatte sich Hans Fischer, der unweit der Kirche im vierten Stock wohnt und sich durch das nächtliche Zeitschlagen massiv gestört und am Schlafen gehindert fühlt. Im Presbyterium habe man zwar Verständnis für Fischers Probleme gezeigt, seinem Wunsch, aufs Zeitschlagen nachts zu verzichten, aber mehrheitlich dennoch nicht entsprochen, so Glade, die ankündigt, dass sie nach ihrem Urlaub mit dem Anwohner das persönliche Gespräch suchen werde. Fischer indes will nicht aufgeben, wie er der RHEINPFALZ mitteilt. Er kündigte an, dass er gegen das nächtliche Zeitschlagen vor Gericht ziehen werde.