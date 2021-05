Der Vater eines 28-jährigen behinderten Sohnes, der Teil der inklusiven Wohngruppe im Nordbahnhof ist, lässt nicht locker. Er will sich nicht damit zufrieden geben, dass es offensichtlich nicht zu einer unmittelbaren Änderung der Ausgehregelung für beeinträchtigte Menschen in der Corona-Krise kommt, wie sie das rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerium verordnet hat.

In einem weiteren Schreiben wandte sich der Vater am Dienstag an die rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Wir akzeptieren den Freiheitsentzug durch die Verordnung nicht und sind der Meinung, dass dieser zivile Ungehorsam durch das höhere Rechtsgut der Menschenrechte nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar notwendig ist, da es keinen vernünftigen, nachvollziehbaren Grund für diese Einschränkung gibt“, schrieb er. Und: „Wir vertrauen darauf, dass die Landesregierung sich über Bürger freut, die unsere freiheitliche Grundordnung auch mit Widerstand schützen.“

Der Vater, der Mediziner ist, wies die Ministerin daraufhin, dass in der Wohngruppe im Nordbahnhof aktuell niemand mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko durch eine Corona-Infektion wohne. Es seien vielmehr junge Menschen mit einer ausschließlich geistigen Beeinträchtigung.

Diskussionspunkt ist die Ausgehregelung, wie sie in der Rechtsverordnung für beeinträchtigte Menschen in Einrichtungen festgelegt wurde. Sie verbietet behinderten Menschen in einer Wohngruppe, die über einen hinreichenden Außenbereich verfügen, in dem sie sich aufhalten können, das Gelände zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Konkret im Fall der inklusiven Wohngruppe im Nordbahnhof bedeutet dies, dass nichtbeeinträchtigte Menschen das Gelände verlassen dürfen, beeinträchtigte Menschen aber nicht.