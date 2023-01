Rund 350 Schüler besuchen die Berufsfachschule an der Meisterschule, lassen sich dort zum Gesellen ausbilden. Die Landesregierung aber will dem offenbar einen Riegel vorschieben, zugunsten einer Ausbildung in Betrieben. Dagegen hagelt es Kritik.

Im Dezember schon hatte der Stadtrat auf Antrag der Grünen eine Resolution für den Erhalt der Berufsfachschule auf den Weg gebracht, hatte moniert, ein Aus könnte den Fachkräftemangel verschärfen. Auch der Bezirkstag Pfalz – Träger der Schule ist der Bezirksverband – hat ein Protestschreiben an die Landesregierung abgesetzt.

Neues Modell an Hochschule deshalb vor dem Aus?

Karsten Glöser, Professor an der Hochschule Kaiserslautern im Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften, ist entsetzt. „Mit der Meisterschule haben wir in Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik drei neue ausbildungsintegrierte Studiengänge entwickelt und zum Wintersemester gestartet. Die Studierenden absolvieren dabei parallel zu ihrem Bachelorstudium an der Hochschule eine Ausbildung in der Berufsfachschule als Feinwerkmechaniker, Informationselektroniker oder Elektroniker. Die Absolventen verfügen am Ende sowohl über eine Berufsausbildung im Handwerk als auch über einen Bachelorabschluss. Das Studienmodell ist in dieser Form in Deutschland einmalig“, schildert der Hochschullehrer. Er betont, er und seine Kollegen hätten viel Zeit und Herzblut in den Aufbau des Projektes gesteckt und müssten nun fassungslos die Werbung dafür stoppen. „Wir haben gerade erst angefangen“, so Glöser. Erreicht werden könnten mit dem Angebot gerade junge Menschen, die sich nicht so recht zwischen Studium und Ausbildung entscheiden könnten. Das Novum wieder aufzugeben, wäre in Zeiten des Fachkräftemangels der völlig falsche Weg. „Man verbaut jungen Menschen Zukunftschancen.“ Nur mit Betrieben ließe sich dieses Vorhaben nicht umsetzen. „Ein reibungsloses Nebeneinander mit abgestimmten Stundenplänen wäre nur sehr schwer zu realisieren.“ Die Meisterschule habe die idealen Labore und Werkstätten. „Wir waren davon ausgegangen, dass wir mit unserem Studienmodell eine Lücke im Bereich der beruflichen Ausbildung schließen und jungen Menschen damit neue Perspektiven eröffnen. Was wir hier theoretisch lehren, kann dort direkt ausprobiert werden.“ Glöser ist überzeugt davon, dass die Meisterschule Handwerksbetrieben niemanden wegnimmt. Wer den Studiengang an der Hochschule wähle, sei prädestiniert, später einen Betrieb zu übernehmen.

Rose Götte: An ausländische Jugendliche denken

Die frühere Staatsministerin Rose Götte (SPD) wird in einem Schreiben an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt deutlich: Mit Sorge habe sie gelesen, dass überlegt werde, in der Meisterschule die Ausbildung junger Menschen in Berufen, die auch in Betrieben erlernt werden können, einzustellen. „Ich halte diesen Plan schwer vereinbar mit dem Ziel, auch möglichst viele ausländische Jugendliche hier zu Fachkräften auszubilden“, so Götte. Die Berufsfachschule biete Chancen, die kaum eine betriebliche Ausbildung bieten könne. Götte erteilt ausländischen Jugendlichen ehrenamtlich Deutschunterricht. „Mehrfach habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass die jungen Auszubildenden aus Afghanistan oder Syrien ihre Deutschkenntnisse schnell wieder verlieren, weil sie im Betrieb keine Ansprechpartner haben. Sie hören zwar in der Berufsschule Deutsch, haben aber kaum Möglichkeit zu sprechen.“ Ganz anders dagegen in der Meisterschule. Dort werde jeden Tag, auch im Fachunterricht, Deutsch gehört, gesprochen und gelesen. Die Deutschkenntnisse eines Schülers aus Afghanistan seien von Woche zu Woche besser geworden. „Er wurde, ohne eine Klasse zu wiederholen, zur Gesellenprüfung für Maler und Lackierer zugelassen und hat auf Anhieb bestanden. Jetzt arbeitet er als geschätzter Facharbeiter in einem Malerbetrieb.“

Das Bildungsministerium in Mainz teilte zwischenzeitlich mit, dass es keine Bestrebungen gebe, das Angebot der Berufsfachschule in seinem Umfang zu reduzieren. Die Ausbildungsberufe, die von der Schule angeboten werden, müssten jedoch regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. So solle der Ausbildungsberuf Systemelektroniker durch ein passendes und abgestimmtes Angebot ersetzt werden, weil er auf Bundesebene aufgehoben wurde. „Damit gibt es keine rechtliche und inhaltliche Grundlage mehr, auf deren Basis dieser Ausbildungsberuf an der Berufsfachschule in Kaiserslautern ausgebildet werden kann. Hierfür braucht es Ersatz“, so eine Sprecherin. Die Angebote der Berufsfachschulen müssten sich weiterentwickeln.