Bei der Kaiserslauterer Tafel herrscht weiterhin ein Aufnahmestopp. „Wir betreuen zwischen 700 bis 800 Kunden im Monat, mehr geht nicht“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Peter Lenk. Die 70 Ehrenamtlichen arbeiteten am Limit. Deshalb sei es auch nicht möglich, auf Anrufe von Bürgern zu reagieren, die der Tafel anbieten, bei ihnen das Obst abzuernten und dann an Bedürftige auszugeben. „Das können wir nicht leisten“, so Lenk. Es spreche aber nichts dagegen, dass jemand vor Ort mit seinen frisch geernteten Tomaten und Äpfeln vorbeikomme und die dann selbst verteile. Das gelte aber nicht für offene Lebensmittel wie Torten etwa. „So etwas dürfen wir aus rechtlichen Gründen und zum Gesundheitsschutz der Abnehmer nicht annehmen.“

Lebensmittelspenden rückläufig

Ausgabetage im Tafel-Laden in der Wollstraße sind Dienstag und Freitag von 15 bis 16 Uhr, Donnerstag in ungeraden Wochen zusätzlich ebenfalls von 15 bis 16 Uhr. Lenk sagte weiter, derzeit stellten Supermärkte und Discounter etwas weniger Lebensmittel zur Verfügung als sonst. Die Situation sei aber noch nicht besorgniserregend. Der Rückgang der Spendenbereitschaft könne damit zu tun haben, dass die Märkte besser disponieren und deshalb am Ende weniger Überschuss haben. Die Tafel verteilt gespendete Waren an Mitmenschen, die am Existenzminimum leben. Helfer werden permanent gebraucht. Benötigt werden etwa Fahrer, die in Märkten und Bäckereien Lebensmittel abholen. Im Tafel-Laden werden diese dann sortiert, in Tüten gepackt und an Bedürftige verteilt.