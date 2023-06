Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kindheitserinnerungen will Carsten Lellbach auf den Tisch bringen. Der gelernte Koch und Hotelbetriebswirt ist neuer Pächter im Weinrestaurant Haus Hexenbäcker. Gäbe es keine Pandemie, würde er schon jetzt Gäste in dem traditionsreichen Haus bewirten. Mehrfach wurde die Eröffnung nach hinten geschoben, aber jetzt soll es voraussichtlich am Dienstag, 17. Mai, so weit sein.

Mitte April ist noch kaum etwas an seinem Platz. In den Gasträumen stapeln sich voll gepackte Kartons, daneben stehen Eimer mit Werkzeug. Schutzmatten der Handwerker sind am Boden ausgebreitet,