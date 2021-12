Anfang Dezember fühlte er sich „in der dunkelsten Stunde der Gastronomie- und Unterhaltungsbranche“. Ein Grund für Christopher Molter, Inhaber der Cuvée Weinbar & Vinothek am Stiftsplatz, einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landrat Ralf Leßmeister und Oberbürgermeister Klaus Weichel zu richten. Die Einführung der 2G-plus-Regel traf ihn so tief, dass er das „Todesurteil“ seiner Branche befürchtete. Niemand, aber auch niemand der Menschen werde diese Strapazen auf sich nehmen. Bereits die Einführung der 2G-Regel habe die Innengastronomie hart getroffen, betont er in seinem Schreiben.

Bis jetzt hat Christopher Molter nur Post von Landrat Leßmeister erhalten. „Er hat mir noch am gleichen Tag versucht, Mut zuzusprechen.“ Zum Glück habe die Landesregierung die ursprünglich vorgesehene zusätzliche Testung für geboosterte Personen bei der 2G-plus-Regel herausgenommen. Für den Betreiber der Vinothek hätte die ursprüngliche Regelung einen geschätzten Umsatzverlust von 90 Prozent ergeben. „So waren es 60 bis 70 Prozent“, die Christopher Molter ab dem 4. Dezember bis heute in seiner Vinothek am Stiftsplatz eingebüßt habe. Weiter unverständlich für ihn, dass viele Menschen, die sich um einen Termin für eine Booster-Impfung bemühen, noch keinen bekommen haben.

Seit Dezember 2019 im Haupterwerb Gastronom

„Hat sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht primär impfen lassen, um ein annähernd normales Leben zurückzuerhalten? Und nun sollen die, die sich dem Gemeinwohl der Gesellschaft untergeordnet haben, zusätzlich einen Test machen, um einen Kaffee, ein Bier, einen Wein zu trinken oder eine Pizza essen zu gehen“, fragt Christopher Molter. Seit Dezember 2019 hat der 37-Jährige und frühere Teilhaber des Gastronomiebetriebes von Michael und Marius Blauth die Vinothek in Eigenverantwortung übernommen. Dafür hat er seinen vorherigen Job beim Meininger Verlag in Neustadt, wo er für die Ausrichtung der internationalen Weinmesse „Forum Vini“ zuständig war, aufgegeben. „Den Nebenerwerb bei der Firma Blauth wollte ich zu meinem Haupterwerb machen und meine Ideen optimal umsetzen“, so der studierte Betriebswirt, der aus dem Eventmanagement kommt und eine Affinität zu Wein hat.