Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Einkaufspassage am Fackelrondell ereignete. Gegen 16.45 Uhr soll es hier zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein 44-jähriger Mann meldete der Polizei, dass er von einem Unbekannten getreten und geschlagen worden sei.

Demnach hatte sich der 44-Jährige zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind in der Einkaufspassage aufgehalten. Das Baby lag weinend im Kinderwagen. Ein unbekannter Mann, den offenbar das Weinen des Kindes störte, sei dann zum Kinderwagen gekommen und habe das Baby „angepöbelt“.

Ins Gesicht geschlagen

Als der 44-Jährige den Unbekannten daraufhin ansprach, sei er von diesem zuerst gegen den Oberschenkel getreten und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Dadurch erlitt er eine blutende Wunde an der Unterlippe. Der Täter habe anschließend die Einkaufspassage verlassen. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,89 Meter groß, gerötete Haut, Glatze, trug eine rahmenlose Brille und war bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzer Jacke sowie dunkelblauer Basecap. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gesehen haben, wohin der Täter flüchtete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.