Manche Besucher konnten gar nicht genug kriegen von Michael Blauths „Weindorf im Park“, das der Eventmanager für ein längeres Pfingstwochenende im Volkspark organisiert hatte. Drei Ehepaare aus Ramstein-Miesenbach hatten bereits den rappelvollen Samstagabend dort genossen. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen waren sie wiedergekommen.

Ein Fest im Volkspark, „wo es gut zu essen und zu trinken gibt“, wollte sich die Gruppe nicht entgehen lassen. Dass es ihnen beim Frühschoppen nicht mehr Lauterer gleichtaten, konnten sie nicht unbedingt verstehen. Bei ihnen im Ort sei das anders. Nach den vielen Corona-Beschränkungen müsse man doch einfach mal raus. Mit Traubensaft, Bier oder Himbeer-Secco auf dem Tisch und musikalischer Begleitung durch die Band „Hoselatz“ war ein klein wenig Schunkeln und Mitsingen unbedingt drin: „Fliege mit mir in die Heimat ...“. Und dann einfach bloß noch „Dubbe-Gläser und Schoppe-Gläser hoch“.

Mit dem Stoßseufzer „Gott sei Dank schüttet’s nicht“, stellte sich eine Besucherin am Stand vom Weingut Sonnenberg aus Neuleiningen an. Die Frau hatte im Park zwar den Auftritt einer Bigband erwartet, aber so ging’s auch. Mit einem Glas Weißweinschorle in der Hand orientierte sie sich für ein kleines Mittagsmahl an dem Stand mit der Auswahl an Flammkuchen, Wurstsalat, „Fleeschknepp“, Pizza und Currywurst.

Am Samstagabend gut besucht

Ob’s am Wetter lag, das am Sonntagmorgen nicht unbedingt zum Frühschoppen im Freien einlud oder an der älteren Generation, die dafür nicht mehr unbedingt zu begeistern ist? Nachdem sein traditioneller italienischer Abend bei Pfälzer Wein und Pizza und dem Sänger Pino Serio wieder sehr gut besucht gewesen war und der Samstagabend „super angenommen“ worden war, wollte Michael Blauth sich wegen künftiger Frühschoppen vorerst noch nicht endgültig äußern. Ab dem frühen Vorabend jedenfalls war der Platz vor der Konzertmuschel dann wieder voll und alle Tische besetzt.

„Das ist ein tolles Publikum hier“, schwärmte Andrea Butz am Sonnenberg-Stand. Mit Riesling vom Muschelkalk, fruchtigem Rosé, Grauburgunder und Secco war sie für viele Geschmäcker gerüstet. Die Leute seien richtig nett, schilderte sie. Bei guter Stimmung werde angenehm gefeiert.