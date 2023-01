Auch 2023 werden sich Weinfreunde auf verschiedene Weinprobentouren durch Kaiserslautern begeben können. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Lautrer Weintour unter dem Motto „Wein und Musik“ zurück. Am 18. und 19. August lädt das Citymanagement erneut zur Entdeckungsreise durch die Innenstadt. Stimmungsvolle Musik und weinbegleitende Kulinarik werden die Weintour wieder zu einem Erlebnis machen.

Gastronominnen und Gastronomen, die sich an der Weintour beteiligen möchten, können sich gerne schon jetzt beim Citymanagement melden, informiert die Stadtverwaltung. Das gleiche gilt für Musikerinnen und Musiker, die Interesse haben, das Event musikalisch zu umrahmen.

Gastronomen und Musiker können sich jetzt schon melden

Die Teilnahme an der Weintour ist für Gastronomen kostenlos. Das Citymanagement übernimmt die komplette Vermarktung mit allen begleitenden Werbemaßnahmen. Die Außendarstellung sollte so gewählt werden, dass ihre Teilnahme an den Veranstaltungstagen klar erkennbar ist. Als Erkennungszeichen für die Teilnahme an der Weintour erhalten alle teilnehmenden Einrichtungen einen überdimensionalen, farblich leuchtenden Aircone – eine Leuchtsäule –, der im Eingangsbereich zu positionieren ist. Das Citymanagement unterstützt die Teilnehmer auch gerne bei der Erstellung eines Unterhaltungsprogramms.

Wer mitmachen möchte, wendet sich bitte an Sandra Wolf: sandra.wolf@kaiserslautern.de, Telefon 0631 3653425.