Zum sechsten Mal wird der Lauterer Volkspark rund um die Konzertmuschel über das Pfingstwochenende zum Festgelände. Was die Besucher bei „Wein im Park“ erwartet.

Noch klingt seine Stimme infolge einer Erkältung angeschlagen. Doch für die viertägige Veranstaltung „ Wein im Park“ hat Michael Blauth die Weichen längst gestellt. „Genießer und Musikliebhaber werden auf ihre Kosten kommen“, blickt er zuversichtlich auf die kommenden Tage. Die Eventagentur Event-Team habe sich von Freitagabend bis Pfingstmontag wieder vielfältige Themen einfallen lassen.

Gestartet wird mit einem Italienischen Abend und der Band Mondays Life. „Es darf mitgesungen und getanzt werden“, freut sich Blauth auf den Auftakt. Am Samstagabend lädt die Band Fairplay zu Hits aus den 80-er und 90-er Jahren ein. Mit elektronischen Beats wird DJ Tony B. am Pfingstsonntag auf die Tanzfläche bitten. Am Pfingstmontag wird die Band Hoselatz zu einem zünftigen Frühschoppen einladen. Blauth: „Musikalisch bieten die Pfingsttage im Volkspark für jeden Geschmack etwas.“

Besucherzahlen stetig gestiegen

Nicht zu kurz kommen wird das leibliche Wohl, verweist Blauth auf die beiden Caterer „Da Guiseppe mobiler Pizzaservice“ und den „Partyservice Speeter“ aus Grünstadt. Dazu angeboten werden regionale, aber auch überregionale Weine. Biertischgarnituren um die Konzertmuschel sowie unter Bäumen bieten Verweilmöglichkeiten. „Hier findet jeder sein Plätzchen. Egal ob direkt am idyllischen Schwanenweiher, gemütlich unter altem Baumbestand oder mittendrin im geselligen Getümmel vor der Bühne.“ Der Eintritt zu den vier Veranstaltungen ist frei. Aus den Vorjahren wisse er, dass immer mehr Besucher kämen. Für ihn ein Zeichen, dass das Fest „Wein im Park“ bei den Lauterern Anklang findet. Seine Idee: „Warum im Herbst nicht ein entsprechendes Angebot mit Kastanien und neuem Wein?“