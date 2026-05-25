Der sonst eher ruhige Volkspark wird zur Festmeile: „Wein im Park“ lockt über Pfingsten auch bei der sechsten Auflage viele Menschen an. Die Stimmung: blendend.

Dort, wo es sonst eher beschaulich zugeht, Familien oder Jogger ihre Runden drehen, verwandelte sich der Volkspark ab Freitagabend in ein Festgelände. Bei einem guten Tropfen Wein ließen sich gleich zum Start ins Wochenende etliche Menschen rund um die Konzertmuschel neben dem Schwanenweiher nieder. Die Band Mondays Life spielte italienische Hits. Schon am frühen Freitagabend war zur Eröffnung von „Wein im Park“ das Gedränge vor der Bühne und rund um die Essens- und Getränkestände groß. Menschen mit einem kühlen Aperol Spritz oder einem Glas Wein in der Hand flanierten durch den Park. Auf der Wiese hatten etliche Menschen Picknickdecken ausgebreitet, manch einer hatte gar seinen eigenen Campingstuhl dabei und lauschte ein wenig abseits des großen Trubels der Musik. Kinder tobten auf der Hüpfburg oder drehten mit ihren Fahrrädchen ein paar schnelle Runden auf den Wegen. Andere genossen einfach die letzten Sonnenstrahlen des Tages, ehe das Gelände des Volksparks durch die Beleuchtung in eine ganz besondere Stimmung versetzt wurde.

Gastronom Michael Blauth hat mit seiner Idee zu „Wein im Park“ vor einigen Jahren den Startschuss gegeben, seitdem hat sich die Veranstaltung fest im Kalender der Stadt etabliert, trifft einen Nerv bei den Menschen – wie der gut besuchte Volkspark auch an diesem sonnigen Pfingstwochenende wieder zeigte.

Unterschiedliche Winzer bieten am Volksparkweiher ihre Weine an, es gibt leckeres Essen und auf der Bühne treten Abend für Abend andere Musiker auf, sprechen ein unterschiedliches Publikum an. In diesem Jahr schallten am Freitagabend italienische Klänge durch den Volkspark.

Für den Samstag standen die Hits der 80er und 90er im Mittelpunkt des Auftritts von „Fairplay“. Der Sonntag gehörte DJ Tony B, um auch einem jüngeren Publikum etwas zu bieten. „Wein im Park“ endete am Montag mit einem Frühschoppen.