Dass eine Terrassentür über Nacht offenbar nicht richtig geschlossen war, haben Einbrecher in Weilerbach in der Straße „Zum Geißrech“ ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilt, drückten die Täter die Tür im Erdgeschoss in der Nacht von Montag zu Dienstag auf und durchsuchten die Wohnräume. Ihre Beute: Bargeld und ein Silberring. Währenddessen schliefen die Bewohner des Hauses im Obergeschoss. Den Bewohnern fiel der „ungebetene Besuch“ erst am nächsten Morgen auf. Sie hatten in der Nacht nichts davon mitbekommen. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen und, oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.