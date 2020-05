Ein 52-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Straße In den Sandäckern leicht verletzt worden. Der Radler fuhr hinter dem Pkw einer 48 Jahre alten Frau her. Als die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der Mann zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Der Anstoß war so heftig, dass die Heckscheibe des Tourans zersplitterte. Dabei zog sich der 52-Jährige leichte Schnittverletzungen an der Hand zu. Die Autofahrerin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.