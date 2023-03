Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bauplätze für Einfamilienhäuser werden verzweifelt gesucht. Es sind aber so gut wie keine auf dem Markt. Geht es nach den Grünen im Stadtrat, soll mehr nachverdichtet und in der zweiten Reihe gebaut werden. Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann geht davon aus, dass so rund 100 Flächen auf den Immobilienmarkt gelangen könnten.

„Aufgrund der wachsenden Attraktivität Kaiserslauterns und günstiger Zinsen besteht eine sehr hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt, das wissen wir“, sagte Grünen-Chef