KL.digital startet einen Weihnachtsvideo-Wettbewerb für Jugendliche und stellt die Fragen: Was habt ihr euch für die Weihnachtstage und die Vorweihnachtszeit vorgenommen? Wie macht ihr euch die Adventszeit trotz Covid-19-Beschränkungen schön und worauf freut ihr euch in dieser Zeit am meisten?

Der Wettbewerb richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, die in der Stadt oder im Landkreis Kaiserslautern wohnen und/oder hier zur Schule gehen. Es ist egal, ob Weihnachtstanz, Diashow mit Bildern oder etwas ganz anderes gestaltet wird – Hauptsache, die Message ist weihnachtlich und positiv, ruft KL.digital zum Mitmachen auf. Alle Einsendungen werden von gesammelt und eine Jury wählt drei Gewinner-Videos aus. Der erste Preis erhält 300 Euro, Platz zwei bekommt 200 Euro und der dritte Platz erhält 100 Euro. Einsendeschluss ist der 10. Januar 2021. Informationen zu den Teilnahmebedingungen gibt es unter: https://www.herzlich-digital.de/events/wettbewerb-weihnachten2020/

„Zu beachten ist, dass das Video nicht länger als eine Minute sein darf, außerdem haben wir alle weiteren Eckpunkte auf unserer Webseite verlinkt“, erklärt Lara Kahl, von KL.digital. Fragen werden auch per Whatsapp-Nachricht an 0171/2825402 beantwortet.