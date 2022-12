Zusammen mit dem Star-Trek-Experten Hubert Zitt begaben sich die Zuhörer der Weihnachtsvorlesung an der TU Kaiserslautern auf eine Expedition durch Raum und Zeit. Erläutert wurden wissenschaftliche Erkenntnisse anhand von Science-Fiction-Klassikern in humorvoller, aber informativer Weise.

Aufgeregtes Gemurmel füllt das Audimax an der Technischen Universität Kaiserslautern. Beim Betreten des Saals bekommen Besucher einen Flyer und einen Jutebeutel der Campus Kultur überreicht. Ein Beamer strahlt das Bild des Raumschiffs Enterprise an die riesige Leinwand. Auf der Bühne steht ein Aufsteller des Trios Captain Kirk, Spock und McCoy. Immer mehr Menschen betreten den Vorlesungssaal, das Gemurmel wird immer lauter, bis letztendlich mehr als 100 Zuhörer auf ihren Plätzen sitzen. Es sind vor allem junge Leute und Studenten, die der Vorlesung beiwohnen, aber auch interessierte Laien und Kinder. Bevor die eigentliche Präsentation beginnt, wirft Hubert Zitt als kleines Weihnachtsgeschenk Süßigkeiten in die Runde.

Raumschiff Enterprise macht’s möglich

Seinen Vortrag beginnt er mit ihrem „Urknall“: Marco Laubert, damals Physik-Student, hielt 1993 eine Vorlesung, die Zitt später dazu inspirierte, auch so etwas zu tun. Nun gibt es die kultige Weihnachtsvorlesung rund um die Science-Fiction-Klassiker jährlich seit 1996. Auch Corona hat da nicht dran rütteln können, die Vorlesung gab es dann eben als Online-Event.

Dass die Menschheit so vom Zeitreisen fasziniert ist, „begründet sich aus dem Wunsch, eine andere Zeit erleben zu wollen“, meint Zitt. Daraufhin folgt allerdings die herbe Enttäuschung: Wir können nicht in die Vergangenheit reisen. In eine ganz eigene Zukunft zu reisen, sei ebenso wenig möglich, wie sich selbst in der Zukunft zu treffen. Zeitreisen seien damit aber per se nicht unmöglich. Man brauche nur die passende Maschine und eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Für die Maschine hat der Wissenschaftler bereits eine Lösung parat: Raumschiff Enterprise aus Star Trek. Anhand von Grafiken und Animationen zeigt er seinen Zuhörern, wie man sich Zeitreisen überhaupt vorstellen könne. Vergleichbar seien sie mit einem Wellenreiter: Das Raumschiff bewege sich über Wellen durch das All. Dabei werde der Raum vor dem Schiff gekrümmt und hinter ihm ausgedehnt.

Trump und Biff Tannen

Zu bedenken sei, dass Zeit nicht überall gleich vergehe. Das nennt sich Zeitdilatation. Beispielsweise altere man auf einem schnellen Raumschiff im All langsamer als auf der Erde. „Man müsste jedoch zweieinhalb Monate fliegen, um nur einen Monat zu altern“, wirft Zitt ein. Besonders lukrativ sei diese Methode also noch nicht. Anhand mathematischer Gleichungen erklärt er seinen Zuhörern, wie Zeit berechnet werden kann und bringt alle auf den gleichen Wissensstand. Untermalt werden seine Erörterungen mit lustigen Kommentaren und Bildern von Albert Einstein, dem auch mal die Haare zu Berge stehen. Auch vor einem Donald Trump-Vergleich schreckt er nicht zurück: Neben ihn stellt er die Figur Biff Tannen aus Zurück in die Zukunft, nachdem dieser seine eigene Vergangenheit manipuliert hat und in einer alternativen Zukunft reich wird. Vor allem die optischen Ähnlichkeiten mit dem ehemaligen US-Präsidenten sind augenscheinlich.

Zum Abschluss räumt Zitt in einer Fragerunde ein, dass die Wurmlöcher aus Star Trek bisher noch nicht entdeckt wurden und er an intelligentes Leben im All glaubt. „Die Entfernung ist nur einfach zu groß, die können wir nicht überwinden“, bedauert er. Dafür bräuchte es schon einen Warpantrieb wie im Raumschiff Enterprise.

Mit einem „Eure Zukunft ist das, was ihr daraus macht (also gebt Euch ein bisschen Mühe)“ in großen, gelben Buchstaben auf galaktischem Hintergrund endet die Vorlesung. Tosender Beifall ertönt.

Info

Zum Recht im Weltraum findet am 15. Dezember um 18 Uhr (Gebäude 42, Raum 110) ein Vortrag von Expertin Katja Grünfeld statt. Der Eintritt ist frei.