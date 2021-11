Die Altenhilfe „alt – arm – allein“ feiert Silberjubiläum. Am Sonntagabend wurde in der Apostelkirche die 25. Weihnachtsspendenaktion gestartet. Am Rednerpult standen neben dem Festredner, dem Kaiserslauterer Alt-Oberbürgermeister Gerhard Piontek, auch Pfarrerin Nicole Bizik, Kaiserslauterns Bürgermeisterin Beate Kimmel, der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ, Uwe Renners sowie der Erfinder von „alt – arm – allein“, der frühere Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Hans-Joachim Redzimski. Im Herbst 1997 startete die erste Spendenaktion zugunsten älterer und bedürftiger Menschen, über die Jahre wurden mehr als fünf Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. Die Aktion vor einem Jahr erbrachte ein Rekordergebnis: Rund 390.000 Euro spendeten die Menschen in Stadt und Land. Redzimski dankte in seiner Ansprache „allen, die zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben“.

