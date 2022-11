Am Sonntagabend wurde in der Apostelkirche die 26. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ eröffnet. In den vergangenen 25 Jahren wurden so fast sechs Millionen Euro für ältere, bedürftige Menschen zusammengetragen.

Der Wasserstand des Gelterswoogs ist auch nach Ende des Sommers nicht gestiegen. Voraussichtlich im Dezember wird der Stadrat wohl darüber diskutieren, ob Wasser aus dem Walzweiher in den Gelterswoog eingespeist werden könnte.

Muss man fürs Kochen eigentlich sehen können? Nein lautet die Antwort. Bei einem Koch-Workshop für blinde und sehbehinderte Menschen ging es mit Tasten, Riechen und Schmecken ging es durch die Zutatenliste.

Die Außenstelle der Technischen Universität Kaiserslautern, der t-lab Campus im Diemersteiner Tal, wächst. Das vollständig zerstörungsfrei rückbaubare Holzgebäude steht. Geplant und gebaut haben es Architekturstudenten, jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Mollige 700 Grad Celsius hat’s in der riesigen Blackbox – in dem schwarzen Container lodern Flammen. Feuerwehrleute üben im Innern unter realistischen Bedingungen, wie sie etwa einem Wohnungsbrand begegnen können. Das Training bei der Verbandsgemeinde-Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau könnte sich im Winter öfter „auszahlen“, als allen lieb ist.

Die Fahrbahndecke auf der B48 ab dem Ortsausgang von Hochspeyer in Richtung Ortsumgehung B37 wird ab Montag, 21. November, saniert. Das macht Straßensperrungen notwendig.