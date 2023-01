Die positive Überraschung hatte sich im Grunde schon kurz nach Beginn der 26. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ abgezeichnet. Allen Kostensteigerungen zum Trotz war die Spendenbereitschaft ungebrochen. 388.714,71 Euro sind das zweitbeste Ergebnis, das je erreicht wurde.

Das war nicht unbedingt zu erwarten. Nachdem die Corona-Pandemie unser aller Leben über zwei Jahre in ganz erheblichem Maße beeinträchtigt hat, folgte im Februar 2022 die nächste Krise. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine herrscht Krieg in Europa. Dessen Folgen sind auch in Deutschland spürbar. Die Energiepreise steigen, Lebensmittel werden immer teurer und viele Menschen sorgen sich darum, wie sie in den kommenden Monaten ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Da ist es ganz und gar nicht selbstverständlich, dass tausende Menschen so viel Geld für Bedürftige spenden.

Über 4200 Einzelspender

Denn auch in diesem Jahr waren es nicht die großen Einzelsummen – die gab es selbstverständlich auch –, die dieses hervorragende Ergebnis ermöglicht haben, sondern die Vielzahl der Spender. Über 4200 Einzelspenden hat die Geschäftsstelle von „alt – arm – allein“ registriert. Das tolle Ergebnis aus dem Vorjahr wurde um mehr als 30.000 Euro übertroffen. Nur rund 2600 Euro fehlen dagegen zum Spitzenjahr 2020/2021 als 391.340 Euro zusammenkamen. Am Ende ist das aber völlig unerheblich, schließlich geht es nicht um Rekorde, sondern um die Finanzierung der wichtigen Arbeit von „alt – arm – allein“.

Die 26. Weihnachtsspendenaktion hat „eine überraschend positive Entwicklung genommen“, kommentierte auch Altenhilfe-Vorsitzender Werner Stumpf, der ein solches Ergebnis ob des allgemeinen Spardrucks nicht erwartet hatte.

So bleibt mir nun Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, im Namen der Träger der Altenhilfe – RHEINPFALZ, Apostelkirche und Marienkirche – ganz herzlich für die Unterstützung der Arbeit von „alt – arm – allein“ zu danken. Durch Ihre Spenden können die Ehrenamtlichen und die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle auch im Jahr 2023 bedürftige Seniorinnen und Senioren unterstützen, ihnen den Alltag erleichtern und ein Leben in Würde ermöglichen. Sei es durch Lebensmittelgutscheine, Zuzahlungen zu Medikamenten, durch Anschaffung von Möbeln, Elektrogeräten oder den Kauf einer Brille. Und natürlich durch regelmäßige Treffen mit Mitgliedern des Besuchskreises, die für viele Hilfeempfänger ganz wichtige Begegnungen sind.

Finanzielle Unterstützung und Begegnungen

Nach den beiden Pandemie-Jahren hoffen die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter der Altenhilfe, 2023 wieder mehr Ausflüge, Treffen und Aktivitäten anbieten zu können. Denn neben finanzieller Hilfe sind es diese Kontakte zu Mitmenschen, die die Arbeit von „alt – arm – allein“ für viele Bedürftige so segensreich macht.