Die Stadt Kaiserslautern hat am Montag, wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn, für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt die 2G-Regelung beschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagvormittag mit.

Ab Dienstag gibt es Zugangsbändchen

Beim Weihnachtsmarkt werden nach Angaben der Stadt die Glühweinstände eingezäunt und innerhalb der umgrenzten Bereiche eine 2G-Regelung eingeführt. Um die Kontrollen zu erleichtern, werden Besucher, die einen entsprechenden Nachweis vorlegen können, voraussichtlich ab Dienstag ein Zugangsbändchen erhalten. Eine Maskenpflicht soll es vorerst nicht geben, heißt es aus dem Rathaus. Grund: Da sich der Weihnachtsmarkt über weite Teile der Fußgängerzone erstreckt, müsste die Maskenpflicht auch für fast die komplette Fußgängerzone gelten. Allerdings, so die Stadt, sollen Schilder für das freiwillige Tragen von Masken sensibilisieren.

Die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeisterin Beate Kimmel fällt aus. Sie war für Montag, 18 Uhr, geplant.

Kulturmarkt: 2G plus Maskenpflicht für die Fruchthalle

Beim Kulturmarkt in der Fruchthalle, der am Freitag, 26. November, beginnt, wird für den kompletten Innenbereich der Fruchthalle eine 2G-Regelung plus Maskenpflicht eingeführt. Laut Stadtverwaltung entfallen die gastronomischen Angebote.