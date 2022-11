Was in Stadt und Landkreis Kaiserslautern am Donnerstag wichtig war.

Als Vorboten künden Buden um die Stiftskirche und auf dem Schillerplatz vom bevorstehenden Weihnachtsfest. Nur noch wenige Tage, bis weihnachtlich geschmückte kleine Tannenbäume, Glühweinduft und Budenzauber zu einem adventlichen Bummel in die City einladen. Am Montag läutet der Weihnachtsmarkt den Lauterer Advent ein.

Am Sonntag ist es so weit: Dann werden die Otterbacher an die Wahlurne gerufen und sollen ihr Votum für einen neuen Ortsbürgermeister oder eine neue Ortsbürgermeisterin abgeben. Ein Viertel der Wahlberechtigten hat die Abstimmung per Brief beantragt.

Die Behandlung von Herzrhythmusstörungen bei Kindern und Jugendlichen ist am Westpfalz-Klinikum „ein Leuchtturm, den wir uns aufbauen konnten“, sagt Thomas Kriebel, Chefarzt der Kinderklinik. Er verrät, wie angeborene Herzfehler aufgedeckt werden können.

In der Serie „Auf die Schulbank“ geht’s um eine familiäre Schule, in der die Schützlinge entsprechend ihres Leistungsvermögens unterrichtet werden – so beschreibt Schulleiterin Tracy O’Brien jedenfalls die Lina-Pfaff-Realschule plus. Die Kinder bleiben ab der Stufe fünf in ihrer Klasse.

Der Journalist und Buchautor Christian Baron hält die Rede bei der diesjährigen Eröffnung der RHEINPFALZ-Spendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der Apostelkirche.