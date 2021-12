Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch das vorzeitige Ende des Kaiserslauterer Weihnachtsmarkts verkündet. Man habe zuvor „mit großen Bedenken das steigende Infektionsgeschehen in Kaiserslautern“ beobachtet, hieß es aus dem Rathaus: „Damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät, wurde eine Notbremse für den Weihnachtsmarkt beschlossen. So wird dieser ab Sonntag, 5. Dezember, geschlossen sein.“

Eisbahn und Kulturmarkt bleiben offen

Als Gründe nennt die Verwaltung die kontinuierlich ansteigende Sieben-Tage-Inzidenz und Hospitalisierungsinzidenz sowie die kommende neue Landesverordnung, die eine 3G-Regelung auf dem Weihnachtsmarkt vorsieht. Die hierzu notwendigen Kontrollen könnten nicht gewährleistet werden.

Da sowohl auf dem Kulturmarkt als auch auf der Eisbahn die Maskenpflicht und die 2G-Regelung gelten, werden sie ohne weitere Einschränkungen fortgeführt. Allerdings schränkt die Verwaltung ein: „Auch hier können neue Maßnahmen kurzfristig folgen.“