Seit Mittwoch gilt in Rheinland-Pfalz – mit wenigen Ausnahmen – in Innenräumen die 2G-Regel. Auch beim Weihnachtsmarkt in der Innenstadt haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, zumindest in den abgetrennten Bereichen.

Der Weihnachtsmarkt ist in der Fußgängerzone, also im Freien. Von daher haben dort alle Menschen Zutritt, unabhängig vom Impfstatus. Allerdings gibt es Bereiche, in denen sich nur geimpfte oder genesene Personen aufhalten dürfen, in denen also die 2G-Regeln greifen. Dazu gehören Innenbereiche – einige Glühweinstände bieten einen Innenraum – sowie die abgetrennten Bereiche, sogenannte Glühwein-Gärten, in denen das Abstandsgebot nur schwer einzuhalten ist.

Wer geimpft oder genesen ist und einen Nachweis vorlegt, der erhält an allen Ständen und Buden auf dem Weihnachtsmarkt ein rotes Bändchen, das den 2G-Status markiert und so die Kontrolle vereinfacht.