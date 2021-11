In rund eineinhalb Wochen ist es soweit: Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern wird eröffnet. Nach Corona-Pause 2020 hat sich die Stadt in diesem Jahr für den Markt entschieden. Am Montag, 22. November, geht es los.

Im vergangenen Jahr sagte die Stadt wegen Corona den zuerst geplanten Weihnachtsmarkt Ende Oktober doch noch kurzfristig ab. Auch wenn derzeit die Inzidenzen wieder stark steigen und andere Märkte – wie die Waldweihnacht bei Johanniskreuz – nicht stattfinden, bleibt die Stadt diesmal bei ihrem Plan. Ein mehr als deutliches Indiz dafür: etliche Buden, die schon in der Stadt stehen.

Doch diese zeigen bereits, dass der Markt nicht ganz wie gewohnt stattfindet. Die Stände stehen nicht dicht an dicht, sondern weiter auseinandergezogen. „Dies wird uns im Falle erneut eintretender Verschärfungen der Corona-Vorgaben etwas Handlungsspielraum lassen“, erläutert Oberbürgermeister Klaus Weichel das Konzept. Neben den Standorten Schillerplatz und vor der Adler-Apotheke dehnt sich der Markt diesmal Richtung Altenhof aus, präzisiert eine Stadtsprecherin.

Derzeit sind die Einschränkungen recht moderat, die jüngste Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vom 8. November ermöglicht sogar Erleichterungen. Die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum entfällt ebenso wie die Personenbegrenzung in gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen. „Für Veranstaltungen im Außenbereich gibt es nur noch Beschränkungen, wenn die Teilnehmer feste Plätze einnehmen und eine Einlasskontrolle oder ein Ticketverkauf gegeben sind“, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Dies betrifft auf dem Weihnachtsmarkt beispielsweise die Reitschule, erklärt die Sprecherin auf Nachfrage. Dort muss ein Test-, Geimpft- oder Genesennachweis vorgelegt werden.

„Aufgrund der neuen Verordnung entfallen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht in den Außenbereichen, und damit auch die vorgesehene Einbahnregelung im Innenhof der Stiftskirche“, erklärt Weichel. Auch auf die geplante Einzäunung der Gastrobereiche der Glühweinstände wird verzichtet. Allerdings gilt in den Innenbereichen der Glühweinstände nach wie vor die Pflicht zur Kontakterfassung und 3-G-Regel. „Den ursprünglich untersagten Glühwein-to-go-Verkauf wiederum wird es infolge der neuen Verordnung nun doch geben.“

Auch der Schillerplatz putzt sich für das weihnachtliche Flair heraus. „Die Arbeiten am Brunnen stehen kurz vor dem Abschluss“, erläutert Bau-Dezernent Peter Kiefer. Ende nächster Woche soll alles komplett fertig sein, außer die Witterung macht noch einen Strich durch die Rechnung. „Aber die Umzäunung kommt auf jeden Fall weg“, verspricht er. Auf ein Plätschern des Brunnens wird man sowieso noch bis zum Frühjahr warten müssen.

Vor dem Weihnachtsmarkt, der bis 23. Dezember geht, öffnet am 19. November zudem die Eisbahn auf der Gartenschau. Nach Weihnachten wird der Markt vom 27. bis 30. Dezember als Silvestermarkt fortgeführt.