In zwei Konzerten am Dienstag und Donnerstag stimmten die Musikensembles des Burg-Gymnasiums ihr Publikum in der vollbesetzten Aula auf die Feiertage ein.

Die Bläserklassen-AG 6b eröffnete das Konzert mit „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach und dem Spiritual „Kumbayah my Lord“. Das Vororchester (Leitung: Simon Jagoda) spielte den Beatles-Klassiker „Yellow Submarine“ und den Weihnachtsohrwurm „Feliz Navidad“. Mit „Laura Soave“ von Respighi hatte das Sinfonieorchester unter Leitung von Lothar Bendel eine Suite mit ungewöhnlicher Besetzung gewählt. Für das für Laute verfasste Stück kamen unter anderem zwei Cembali und eine Harfe zum Einsatz.

Kindheitserinnerungen weckte „Somewhere in my Memory“ von John Williams aus dem Weihnachtsfilm „Kevin – allein zu Haus“. Unterstützt wurde das Sinfonieorchester von Sängern der Klasse 5b.

Die Burgchöre – Orientierungsstufenchor, BurgChor und Lehrerchor (Leitung: Ninette Mayer) – überzeugten mit drei Chorälen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Die BurgBigBand (Leitung: Lothar Bendel) boten „Let it snow“ und „Now Rock Ye Rested Gentleman“.

Mit „O Du Fröhliche“ verabschiedeten alle Ensembles gemeinsam das Publikum in die Nacht. rhp/bld