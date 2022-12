Am Freitag, 16. Dezember, gibt die Emmerich-Smola-Musikschule und -Akademie ihr Weihnachtskonzert im Deutschordensaal am Altenhof. „Der Eintritt ist frei, Plätze müssen nicht reserviert werden“, berichtet Musikschulleiter Max Punstein. „Es wird ein musikalisch reich geschmückter Tannenbaum“, erzählt er von einem vielfältigen Programm – von Solo- bis Orchesterauftritten, von Jazz bis Kammermusik. Im vergangenen Jahr habe das Konzert wegen der Corona-Bestimmungen als reiner Live-Stream stattgefunden, in diesem Jahr werde es eine hybride Veranstaltung.

„So haben auch die Menschen die Möglichkeit, das Konzert zu hören, die nicht vor Ort kommen können“, sagt Punstein. Zum ersten Mal werde die Musikschule selbst die technische Umsetzung übernehmen. Der Link zur Konzertübertragung findet sich auf der Homepage der Schule.

Der Förderverein der Schule werde an diesem Abend für das Projekt „Musikita“ sammeln, über das musikalische Früherziehungskurse in Kitas in sozialen Brennpunkten der Stadt ermöglicht werden.